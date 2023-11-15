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17:54, 15 ноября 2023Экономика

Wildberries объяснил платную доставку возвращенных товаров

Wildberries назвал платную доставку возвращенных товаров законной

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Wildberries назвал платную доставку товаров, который вернули покупатели, законной. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

По словам представителя маркетплейса, в ходе обсуждений с Генпрокуратурой эту услугу признали не противоречащей закону о защите прав потребителей.

15 ноября Генеральная прокуратура России завершила проверку маркетплейса, которую начали по поручению главы ведомства Игоря Краснова. Во время нее была дана оценка правил пользования торговой площадкой. Генпрокурор поручил проверить Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возвращенные товары.

С 9 октября 2023 года маркетплейс стал взимать за оплату заказов картами Visa и Mastercard комиссию. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников заявил, что доля в три процента от стоимости покупок — вознаграждение банку, который обрабатывает платежи, поскольку у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по ним.

После вмешательства прокуратуры маркетплейс изменил около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей. Теперь клиенты не обязаны проверять качество товара при получении. Датой возврата melen считать момент отказа, а срок доставки разрешат продлевать лишь по согласованию с потребителем. Также покупатель сможет отказаться от купленной продукции, даже от технически сложных устройств, и сделать это через личный кабинет.

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      Вячеслав Агапов
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