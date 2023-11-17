Американская молодежь увлеклась идеями бен Ладена. Почему они согласны с террористом и как это вызвало скандал в США?

TikTok-блогеры увлеклись «Письмом к Америке» бен Ладена на фоне событий в Газе

На фоне обострения конфликта Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС пользователи TikTok из США внезапно увлеклись «Письмом к Америке» лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усамы бен Ладена, в котором он критиковал политику США на Ближнем Востоке и приводил оправдания терактам 9/11. Видеоблогеры призывали зрителей прочесть это письмо и заявляли, что слова одного из самых опасных в мире террористов «открыли им глаза». Тренд вызвал широкое возмущение, в результате TikTok начал удалять ролики.

Блогеры заявили, что письмо бен Ладена заставило их по-новому взглянуть на события 2001 года и американскую политику

«Вам всем сейчас нужно перестать заниматься тем, чем вы занимаетесь, и прочитать "Письмо к Америке"», — заявила американская блогерша Линетт Адкинс. Ее ролик собрал почти 100 тысяч лайков. «Я только что прочла "Письмо к Америке", и мой взгляд на жизнь уже никогда не будет прежним, то, как я видела эту страну, никогда не будет прежним. (...) За последние 20 минут все мои взгляды на все происходящее в мире, все, во что я верила, изменилось», — заверила другая популярная блогерша из США, на которую в TikTok подписано больше одного миллиона пользователей. Еще одна блогерша призналась, что письмо бен Ладена довело ее до слез.

О чем говорится в письме Усамы бен Ладена к Америке? «Письмо к Америке» Усамы бен Ладена, лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), было опубликовано в 2002 году, в том числе американскими СМИ. В нем бен Ладен привел оправдания терактам, которые «Аль-Каида» устроила 11 сентября 2001 года в США и которые унесли жизни почти трех тысяч человек. Бен Ладен в письме утверждал, что группировка воюет с США, поскольку страна «атаковала и продолжает атаковать» Ближний Восток. В частности, глава террористов раскритиковал Вашингтон за поддержку Израиля и указал, что США сыграли роль в том, что «британцы отдали Палестину евреям». Создание и существование Израиля бен Ладен при этом назвал преступлением. Главарь террористической организации в письме осуждает США за присутствие американских военных баз на Ближнем Востоке и в целом за деятельность в этом регионе. Он обвиняет Америку в краже ресурсов Ближнего Востока, в том числе нефти. Бен Ладен в письме возлагает на мирных американцев коллективную ответственность за действия их правительства на Ближнем Востоке.

Послание лидера террористической организации, которая в 2001 году устроила крупнейший в мире теракт и сделала 11 сентября черным днем в календаре американцев, начало расходиться в TikTok в середине ноября. По информации СМИ, перед тем как соцсеть начала принимать меры против таких роликов, видео с хештегом #lettertoamerica («Письмо к Америке») собрали около двух миллионов просмотров. «Это самая безумная вещь из всего, что я читал в последнее время», «Его нужно прочитать всем», «Оно многое объясняет. Гарантирую, что это письмо взорвет вам мозг», — высказывались о послании бен Ладена американцам тиктокеры.

Еще одна блогерша была более категорична: она опубликовала мем, в котором согласилась с бен Ладеном. Правда, когда из-за этого ролика на девушку обрушилась критика, она заверила, что не оправдывала теракты 11 сентября, а выразила согласие с лидером «Аль-Каиды» лишь в том, что американское правительство «злое и порочное».

Усама бен Ладен Фото: Maher Attar / Sygma / Getty Images

Большинство блогеров читало послание бен Ладена на британском сайте The Guardian, где оно было опубликовано в ноябре 2002 года. Однако 15 ноября, в разгар тренда, это письмо с сайта было удалено. После этого некоторые тиктокеры начали публиковать скриншоты письма и ссылки на него у себя в профилях. Один из таких роликов собрал больше шести тысяч комментариев. «Безумие, что мы только сейчас узнаем об этом. Американское правительство искренне верит, что оно неприкосновенно, и ничему не учится из прошлого», — гласил один из самых популярных комментариев, получивший 16 тысяч лайков. Другой пользователь из США задался вопросом о том, почему этот документ «не показывают каждому американцу».

Что произошло в США 11 сентября 2001 года Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в России). 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один самолет врезался в здание Пентагона, который находится недалеко от Вашингтона. Четвертый упал в поле в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и экипаж вступили в борьбу с террористами. Предполагается, что этот самолет направлялся к зданию Капитолия. В результате терактов погибли почти 3000 человек, около 400 из которых были сотрудниками экстренных служб. В совокупности эти атаки причисляют к самым крупным терактам во всемирной истории.

Распространяющих письмо бен Ладена блогеров раскритиковали в соцсетях и Белом доме

Заявления TikTok-блогеров встретили серьезную критику. Другие тиктокеры, а также пользователи X и Reddit обвинили тех, кто распространял письмо бен Ладена, в оправдании терроризма. «Он был террористом, он убил тысячи людей... Он пытался применить законы шариата к Америке, в чем нет логики», «Никогда не думала, что настанет день, когда люди будут оправдывать терроризм и поступки бен Ладена», — возмущались они.

Пользователи также обратили внимание на то, что послание лидера группировки привлекло внимание блогеров с пропалестинскими взглядами. «Антисемитизм никоим образом не помогает палестинцам и Палестине», — обратилась к таким тиктокерам пользовательница X, выступающая в поддержку Палестины.

Так как письмо бен Ладена в TikTok призывали читать преимущественно молодые блогеры, гнев критиков повернулся в сторону всего поколения Z (людей, родившихся с середины 90-х годов до начала 2010-х). «Это поколение отличается выдающейся глупостью, и это не исправить. Будет только хуже», «Они родились после 9/11 и теперь будут верить, что террористы были хорошими ребятами», «Историю перепишет поколение, которое никогда ее не учило», — критиковали зумеров в X. Некоторые комментаторы отметили, что блогеры, открывшие для себя письмо бен Ладена, упустили в нем те моменты, где террорист обвиняет всех американцев в действиях их правительства, а также высказывает антисемитские взгляды и критикует американское общество за его «аморальность».

TikTok-блогерша о письме бен Ладена: «Я тут же сохранила себе это письмо и распечатала его» Кадр: @IyanVelji

Многие комментаторы высмеяли увлекшихся письмом блогеров и саркастически предположили, что в следующий раз молодые тиктокеры всерьез заинтересуются идеями Адольфа Гитлера.

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TikTok вскоре отреагировал на популярность письма: представитель платформы заявил, что соцсеть активно удаляет ролики, продвигающие послание бен Ладена, так как эти видео нарушают правила компании относительно запрета на одобрение терроризма. Скандальный тренд прокомментировали даже в Белом доме: заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс назвал такие ролики оскорблением жертв терактов 9/11.

Популяризации отвратительной, злой и антисемитской лжи, которую лидер «Аль-Каиды» распространил вскоре после того, как совершил ужаснейший теракт в американской истории, не может быть оправдания Эндрю Бейтс заместитель пресс-секретаря Белого дома

Обострение конфликта на Ближнем Востоке вызвало раскол в медиапространстве

Очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, который длится уже долгие годы, началось 7 октября 2023 года. В этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа нанесли ракетные удары по территорию Израиля. Израильская армия в ответ начала операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

В секторе Газа сообщают о больших потерях в ходе военных действий: по данным анклава на 14 ноября, число погибших в Газе в результате ударов израильской армии превысило 11,5 тысячи. В конце октября в ООН заявили, что около 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. Израильская сторона не согласилась с этими данными. При этом в Израиле официальное число погибших в результате атаки ХАМАС — более 1,2 тысячи человек.

Конфликт стал одной из главных тем в интернете и привел к ожесточенным дискуссиям и расколу в медиапространстве. Отдельное внимание пользователи уделили звездам шоу-бизнеса, особенно западным. Они резко осудили знаменитостей, которые не высказались о конфликте. Критиковали и тех звезд, которые обозначили свою позицию: к примеру, певицу Мадонну, актера Дуэйна Джонсона и актрису Эшли Тисдейл пропалестинские пользователи осудили за поддержку Израиля и осуждение атаки ХАМАС.

>11,5 тысячи человек погибли в результате израильских ударов, по данным властей сектора Газа

Вместе с тем некоторые публичные личности, которые выбрали нейтральную позицию, тоже подверглись остракизму. В частности, такую реакцию вызвали высказывания актрисы Анджелины Джоли, которая критиковала и атаку ХАМАС, и удары Израиля по Газе. Кроме того, пользователи призвали массово отписываться от певицы Селены Гомес, которая заявила, что ее высказывания о конфликте никак не повлияют на его ход.