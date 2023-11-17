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20:34, 17 ноября 2023Спорт

WADA объяснило позицию по случайному попаданию допинга к Валиевой

WADA заявило, что оспаривает теорию о случайном попадании допинга к Валиевой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило позицию по случайному попаданию допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA заявили, что оспаривают теорию случайного загрязнения, представленную спортсменкой и ее командой. Они подчеркнули, что представили все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года. В организации добавили, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал вину Валиевой.

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10 ноября в CAS завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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