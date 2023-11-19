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18:47, 19 ноября 2023Спорт

Футболист «Спартака» раскрыл месячные траты

Футболист «Спартака» Зиньковский заявил, что тратит 150-200 тысяч рублей в месяц

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» раскрыл, какую сумму денег тратит ежемесячно.

Футболист признался, что тратит не больше 150-200 тысяч рублей. «Честно, вообще мало. На еду, иногда на рестораны и родителям отправить. Больше ничего», — рассказал 27-летний Зиньковский.

Хавбек выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 15 матчей во всех турнирах. В них он отметился одним забитым мячом. Хавбек дебютировал за сборную России 23 марта 2023 года в товарищеском матче против сборной Ирана.

В июле эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. По словам игрока, его расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50.

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      Анастасия Борисова
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