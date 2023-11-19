Промоутер Усика высказался о возможном срыве боя с Фьюри

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что не уверен в проведении боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика высказался о возможном срыве боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал Daily Mail Sport Boxing.

«Уверен ли я, что поединок состоится? Нет, вообще нет. Моя уверенность вырастет, когда я услышу стартовый гонг. Вот тогда я начну верить, что бой состоится», — заявил Красюк.

Фьюри и Усик проведут поединок 17 февраля в Эр-Рияде. Ранее британец отказался драться с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. До этого боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.