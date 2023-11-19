Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:2
Перерыв
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
Сегодня
16:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:34, 19 ноября 2023Спорт

Промоутер Усика высказался о возможном срыве боя с Фьюри

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что не уверен в проведении боя с Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика высказался о возможном срыве боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал Daily Mail Sport Boxing.

«Уверен ли я, что поединок состоится? Нет, вообще нет. Моя уверенность вырастет, когда я услышу стартовый гонг. Вот тогда я начну верить, что бой состоится», — заявил Красюк.

Фьюри и Усик проведут поединок 17 февраля в Эр-Рияде. Ранее британец отказался драться с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. До этого боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Промоутер Усика высказался о возможном срыве боя с Фьюри

      В российском регионе жители остались без света и воды из-за урагана

      Мужчина в костюме бомжа дважды обокрал одну и ту же квартиру в Подмосковье

      Бывшего главу приморского управления Росимущества арестовали

      Финляндия незапланированно закрыла еще один КПП на границе с Россией

      В поселке Белгородской области нашли обломок ракеты ВСУ

      В Венесуэле раскритиковали позицию Евросоюза по вопросу отмены санкций

      Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

      В России высказались о затягивании украинского конфликта на десятилетия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости