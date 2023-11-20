В Европе описали ситуацию на финской границе фразой «худшее еще впереди»

Yle: ситуация с беженцами на финско-российской границе будет усугубляться

В Европе считают, что ситуация с беженцами на финско-российской границе будет усугубляться. Такое мнение в разговоре с изданием Yle выразил профессор Варшавского университета, специалист по миграции Мацей Душчик.

Источник описал происходящее на приграничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) фразой «худшее еще впереди». Польский исследователь предупредил, что вскоре мигранты начнут прибывать в Финляндию не только по официальным погранпереходам, но и через труднопроходимые северные леса.

При этом в происходящем европеец обвинил Россию. «Финляндии следует быть очень готовой к дальнейшим провокациям. Это гибридная война, и Россия не остановится», — заявил он. Душчик также допустил, что таким образом Россия может попытаться повлиять на выборы.

Польский профессор добавил, что сопровождение мигрантов якобы является источником дохода для России и Белоруссии. «Может быть, [это выгодно] не непосредственно администрации, а авиакомпаниям, гостиницам Москвы и других городов, университетам, которые предоставляют студенческие визы», — высказался Душчик.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся КПП на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В Кремле такую позицию сочли русофобской.