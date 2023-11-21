Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 21 ноября 2023Мир

Захарова увидела эротический подтекст в статье Борреля

Захарова о подтексте в статье Борреля: на торте не вишенка, а клубничка

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля под названием «В центре бури» и указала на ее эротический подтекст. Комментарий доступен в официальном Telegram-канале дипломата.

«Разбор фантазии еэсовских спичрайтеров оставила на десерт. На этот раз на торте не вишенка, а клубничка», — написала представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что заголовок статьи отсылает к одноименному эротическому фильму 1970-х годов In the Eye of the Hurricane (испанское название El ojo del huracán), снятого на родине Борреля в Испании и вышедшего в прокат, когда ему было 24 года.

Материалы по теме:
«Воевать, воевать и опять воевать» Как брат премьера Израиля стал героем войны и погиб, освобождая заложников
«Воевать, воевать и опять воевать»Как брат премьера Израиля стал героем войны и погиб, освобождая заложников
29 октября 2023
«Это одна из возможностей» Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
«Это одна из возможностей»Израильский министр допустил ядерный удар по Газе
5 ноября 2023
«Китаю выгодно, чтобы американцы боялись» Как встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена изменит баланс сил в мире?
«Китаю выгодно, чтобы американцы боялись»Как встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена изменит баланс сил в мире?
17 ноября 2023

«По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» — подметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия США в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Так дипломат ответила на статью президента США Джо Байдена о несущих прогресс конфликтах, которая была опубликована на сайте газеты The Washington Post.

Представитель МИД отметила, что Байден начал свою предвыборную кампанию с исторического провала, и подчеркнула, что в его статье «много странного и противоречивого».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бизнес пожаловался на непредсказуемые сборы

      Замдиректора департамента Минприроды России арестовали за взятку

      Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в Газе

      Юбка Balenciaga в виде полотенца за 81 тысячу рублей стала мемом в сети

      Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости