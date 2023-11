Захарова увидела эротический подтекст в статье Борреля

Захарова о подтексте в статье Борреля: на торте не вишенка, а клубничка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля под названием «В центре бури» и указала на ее эротический подтекст. Комментарий доступен в официальном Telegram-канале дипломата.

«Разбор фантазии еэсовских спичрайтеров оставила на десерт. На этот раз на торте не вишенка, а клубничка», — написала представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что заголовок статьи отсылает к одноименному эротическому фильму 1970-х годов In the Eye of the Hurricane (испанское название El ojo del huracán), снятого на родине Борреля в Испании и вышедшего в прокат, когда ему было 24 года.

«По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» — подметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия США в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Так дипломат ответила на статью президента США Джо Байдена о несущих прогресс конфликтах, которая была опубликована на сайте газеты The Washington Post.

Представитель МИД отметила, что Байден начал свою предвыборную кампанию с исторического провала, и подчеркнула, что в его статье «много странного и противоречивого».