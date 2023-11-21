Россиянам перечислили главные ошибки при сбивании температуры

Иммунолог Паршина: нельзя сбивать температуру обтираниями водкой и уксусом

Многие привычные для людей способы справляться с высокой температурой являются ошибочными, рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина. Главные ошибки при сбивании температуры она перечислила в беседе с изданием aif.ru.

Врач рассказала, что нельзя понижать температуру обтираниями водкой и уксусом. По ее словам, старый народный метод может быть опасным, особенно для детей. «Важно понимать, что при неправильном разведении уксуса растут риски ожогов кожи или слизистых, а также возможно и серьезное отравление организма. При нем проявятся такие симптомы, как тошнота или даже рвота, боли и другие. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь», — объяснила иммунолог.

Кроме того, продолжила Паршина, не нужно сбивать температуру при невысоких цифрах (до 38 градусов), чтобы иммунитет мог побороть болезнь. «Если температура 38 и даже выше переносится нормально, нет серьезного ухудшения состояния, отсутствует ощущение ломоты в теле, тогда можно подождать. Но если у человека даже при показателе 37 и чуть выше плохое состояние, ему тяжело, у него присутствует сильная общая слабость, всего ломает, тогда не надо дожидаться — сбивать температуру следует сразу», — уточнила врач.

Также иммунолог предупредила об опасности передозировки жаропонижающими при попытках снизить температуру до 36,6 градуса.

Такие средства, несмотря на их широкую доступность, надо принимать только по назначению и под контролем врача. Самостоятельно люди нередко принимают вместе ибупрофен и парацетамол, чтобы усилить эффект. Однако на деле этим они также увеличивают риски передозировки, а еще и уменьшают для себя окно возможностей по замене одного препарата на другой дальше Евгения Паршина врач-аллерголог-иммунолог

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