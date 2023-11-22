Кадыров высказался об извинениях «совершивших ошибку» людей

Глава Чечни Кадыров: извинения человека за ошибку — достойный поступок

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал извинения достойным поступком. Об этом он заявил в выступлении перед чеченскими журналистами на мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню телевидения. Главу региона цитирует республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

«Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру», — рассказал Кадыров. Провинившийся человек поступает правильно, если признает ошибку и свою вину, отметил глава республики.

Чеченского лидера часто упоминают в связи с извинениями, которые приносят те или иные лица, совершившие проступки в отношении жителей республики или России. Так, вскоре после начала спецоперации Кадыров опубликовал извинения украинских военнослужащих перед россиянами. Также он призвал извиниться Владимира Зеленского перед президентом России Владимиром Путиным. В конце 2022 года Кадыров принял извинения представителя Ватикана за слова Папы Римского о крайней жестокости чеченцев.

Практика публичных извинений активно применяется и в самой Чечне. Жители записывают видеообращения, в которых признают, что были неправы и просят прощения. Извиняются перед Кадыровым и жители других российских регионов, позволившие себе в резкой форме критику главы Чечни. Один из них — 17-летний пользователь TikTok из Перми — назвал главу Чечни шайтаном. Кадыров пообещал найти и «уничтожить» комментатора, после чего подросток публично извинился.

Сам Кадыров во время общения с населением объяснил, что принесение публичных извинений позволяет продемонстрировать, что человек говорил неправду. Руководство региона работает с теми, кто «переходит красные линии», добавил он.