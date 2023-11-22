Россиянкам рассказали о правилах ухода за кожей зимой

Холодный ветер и отопительный сезон угрожают красоте и здоровью кожи, так как повреждают ее защитный барьер, предупредила косметик-эстетист, главный консультант бьюти-бара «ДаЛадно» Дарья Гончарик. В комментарии для «Ленты.ру» она рассказала, что еще может навредить коже зимой.

В холодное время года может появиться сухость кожи, повышеная чувствительность, жирный блеск, высыпания или шелушения, отметила Гончарик. Поэтому главное правило ухода в это время года — это использование мягких средств для умывания и гелей для душа, нормализующих рН. «Даже зубную пасту выбирайте без сульфатов, чтобы не пересушить губы и не провоцировать высыпания на подбородке», — прокомментировала специалистка.

Агрессивные скрабы с содой, солью или косточками необходимо заменить на энзимную пудру или мягкий пилинг-скатку, продолжила косметик-эстетист. Также следует исключить использование спиртовых тоников и лосьонов.

Увлажнение и питание кожи осенью и зимой — основная задача домашнего ухода. Для этого выбирайте сыворотки и кремы, содержащие мочевину, гиалуроновую кислоту, глицерин, аминокислоты, церамиды, сквалан, холестерин, жирные кислоты (витамин F), пантенол, витамины Е и С Дарья Гончарик косметик-эстетист

Осенью и зимой следует заменить гелевые кремы на кремы с более плотной структурой, рекомендовала Гончарик. По ее мнению, также стоит обратить внимание на так называемые мультиламеллярные эмульсии — кремы, на упаковках которых обычно стоит обозначение MLE. Кроме того, она посоветовала использовать средства с маслами, ланолином, триглециридами и силиконом, чтобы защищать кожу от ветра и холода.

«Отдельно подчеркну, что осенью и зимой тоже необходимо использовать солнцезащитные средства. Это замедляет фотостарение и снижает риск гиперпигментации. Особенно это актуально для тех, кто делает пилинги и другие травмирующие процедуры, а также любит поездки в горы», — подвела итог Гончарик.

Ранее бьюти-эксперт предупредила об опасных последствиях депиляции. В частности, через пару дней после депиляции может появиться воспаление волосяных фолликулов.

