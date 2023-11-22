В МАГАТЭ призвали страны Ближнего Востока присоединиться к ДНЯО

Гросси: все страны Ближнего Востока должны присоединиться к ДНЯО

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все страны на Ближнем Востоке должны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

По его словам, призывы присоединиться к договору, а также открыть свои ядерные объекты для комплексных проверок в адрес стран региона, включая Израиль, звучали неоднократно.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ принять срочные меры для денуклеаризации Израиля.

5 ноября министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу, допустивший до этого вероятность ядерного удара по Газе, объяснил, что данное заявление является метафорическим. При этом политик отметил необходимость сильного ответа на террористические действия.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что страна не собирается применять ядерное оружие в секторе Газа в ходе конфликта.