Чемпион UFC Махачев заявил, что в футболе нет личной ответственности, как в MMA

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев сравнил смешанные единоборства и футбол. Его слова приводит «Матч ТВ».

Махачев рассказал, что заставляет себя усердно тренироваться при подготовке к поединкам. «Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и все. А здесь, если выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть», — заявил он. По словам бойца, в футболе нет личной ответственности как в смешанных единоборствах.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.