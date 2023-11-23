Залужный появился на важном заседании после разногласий с Зеленским

Главком ВСУ Залужный впервые принял участие в международной встрече «Рамштайн»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые появился на международном заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн». О своем участии во встрече он рассказал в своем Telegram-канале.

«Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая. Доложил о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время», — написал Залужный. Он добавил, что заявленные новые пакеты помощи позволят усилить украинскую систему ПВО, артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва. Это вызвало разногласия между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер не согласился с оценкой главкома ситуации на фронте, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.