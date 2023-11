Диетолог подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот

Выпирающий живот появляется из-за лишнего жира вокруг талии или из-за скопления газов в кишечнике, полагает диетолог Дестини Муди. Способы избавиться от обеих проблем она назвала изданию Eat This, Not That!

По словам Муди, если на ощупь живот плотный, а его форма меняется в течение суток или двух, это симптом вздутия. В отличие от него, продолжила диетолог, жир на животе на ощупь мягкий, он образуется медленно, а не в течение нескольких часов после обильного приема пищи.

Чтобы избавиться от вздутого живота, Муди посоветовала чаще пить имбирный или мятный чай. По ее словам, эти напитки улучшают работу желудочно-кишечного тракта и снимают дискомфорт в кишечнике. Также будет полезно уменьшить потребление соли, считает специалистка, так как сильно соленые продукты задерживают жидкость, из-за которой живот становится заметным. Муди добавила, что быстро вывести лишнюю жидкость из организма можно с помощью аэробных нагрузок.

Диетолог предупредила, что от жира на животе избавиться труднее, чем от вздутия, так как похудеть только в животе невозможно, поэтому придется комплексно менять образ жизни и работать над преобразованием всего тела. Для начала она посоветовала забыть о рафинированных углеводах и обработанных продуктах. Муди уточнила, что процесс сжигания жира ускорится, если заниматься спортом, совмещая кардионагрузки с силовыми тренировками.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор указал, что плоский живот не является универсальным показателем здоровья. По его словам, часто живот выпирает из-за индивидуальной особенности формы желудка.