Стало известно о состоянии атакованного болельщиком российского футболиста

В «Рубине» рассказали, что футболист Дюпин не получил травм после атаки фаната

В казанском «Рубине» рассказали о состоянии вратаря команды Юрия Дюпина, атакованного болельщиков во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Об этом стало известно «Чемпионату».

В клубе сообщили, что футболист не получил травм. Отмечается, что выбежавший на поле болельщик был задержан. «Суд определит, каким будет наказание», — подчеркнули казанцы.

Болельщик атаковал Дюпина во время матча против «Факела» ранее 26 ноября. Инцидент произошел в конце встречи. Фанат выбежал на поле, после чего его попытались задержать стюарды. В этот момент нарушитель упал и сбил с ног голкипера.

Встреча между «Рубином» и «Факелом» прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Руслан Безруков.