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08:30, 27 ноября 2023Наука и техника

Названо главное преимущество российской техники в зоне СВО зимой

Военный эксперт Кнутов заявил о морозоустойчивости техники ВС России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вся техника Вооруженных сил (ВС) России предназначена для ведения боевых действий в мороз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную особенность в работе российской техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зимой.

«Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла. В противном случае масло может застыть, и все на этом закончится», — объяснил Кнутов.

Военный эксперт отметил, что правильное обслуживание и подготовка техники к зиме обеспечивают преимущество и функционирование без каких-либо проблем в любую погоду.

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