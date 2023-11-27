Прокуратура оценила обвинительный приговор российской журналистке

Прокуратура не будет обжаловать пятилетний приговор журналистке Баязитовой

Начало событий в новости Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам заключения

Прокуратура не будет обжаловать пятилетний приговор журналистке Александре Баязитовой. Об этом заявила гособвинитель после оглашения судебного решения, пишет ТАСС.

По ее словам, суд квалифицировал действия журналистки как вымогательство, учел смягчающие обстоятельства, на основании чего вынес справедливый и законный приговор.

В ходе прений сторон прокурор просила суд назначить Баязитовой 14 лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Ранее 27 ноября ее приговорили к пяти годам. Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой назначили 4,5 года заключения.

10 августа 2022 года стало известно о задержании Баязитовой и ее коллег. По данным следствия, они требовали у Ушакова 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявляла, что суть обвинений ей неясна. Суд ранее вынес приговор другой обвиняемой по этому делу: Инну Чурилову приговорили к условному сроку. Она пошла на сделку со следствием.

