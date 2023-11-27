Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 27 ноября 2023Силовые структуры

Прокуратура оценила обвинительный приговор российской журналистке

Прокуратура не будет обжаловать пятилетний приговор журналистке Баязитовой
Начало событий в новости Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам заключения

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Прокуратура не будет обжаловать пятилетний приговор журналистке Александре Баязитовой. Об этом заявила гособвинитель после оглашения судебного решения, пишет ТАСС.

По ее словам, суд квалифицировал действия журналистки как вымогательство, учел смягчающие обстоятельства, на основании чего вынес справедливый и законный приговор.

В ходе прений сторон прокурор просила суд назначить Баязитовой 14 лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Ранее 27 ноября ее приговорили к пяти годам. Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой назначили 4,5 года заключения.

10 августа 2022 года стало известно о задержании Баязитовой и ее коллег. По данным следствия, они требовали у Ушакова 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявляла, что суть обвинений ей неясна. Суд ранее вынес приговор другой обвиняемой по этому делу: Инну Чурилову приговорили к условному сроку. Она пошла на сделку со следствием.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Россиянин ушел на СВО за месяц до конца срока и лишился ног

      В США предупредили об угрозе нацбезопасности из-за Байдена

      Бузова увидела величие в своем влиянии на шоу-бизнес

      Южная Корея заявила о переброске сил КНДР в демилитаризованную зону

      Израиль и Илон Маск договорились об использовании Starlink в секторе Газа

      Селена Гомес сменила имидж и вызвала споры в сети

      Китай расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

      Военный ВСУ заочно получил 16 лет за приказ обстрелять из минометов жилые дома

      Полковник указал на предпосылки к военному перевороту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости