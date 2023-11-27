Власти Севастополя оценили нанесенный «штормом века» ущерб

Губернатор Севастополя: ущерб от «шторма века» оценят в ближайшее время

От «шторма века», который обрушился на Севастополь в понедельник, 27 ноября, сильнее всего пострадали частный сектор города, а также Институт биологии южных морей имени Ковалевского. Ущерб, нанесенный городу стихийным бедствием, оценил его губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Представитель власти отметил, что в некоторых местах поврежденными остаются сети и газопроводы, при этом нет микрорайонов, которые целиком остались бы без газа, света или тепла. Он добавил, что затруднения на дорогах были устранены — поваленные деревья и знаки убраны, вся критическая инфраструктура работает.

Что касается Института биологии южных морей, то в здании из-за непогоды выбило окна и сорвало часть мягкой кровли, затоплен зал аквариума, в лабораториях уничтожено оборудование и экспедиционный материал. По предварительным данным, шторм разрушил устричный спат (мальки, из которых вырастают взрослые особи — прим. «Ленты.ру») и устричную ферму.

«В Радиобиологическом корпусе на Катерной улице обрушены причальная стенка и маяк, уничтожена часть оборудования. Много оборудования было размещено либо на причальных стенках, либо непосредственно в море. И все это повреждено, часть безвозвратно утеряна. Совершенно однозначно, что будем обращаться в Минобрнауки по вопросу происшествия в ИнБЮМ», — поделился информацией Развожаев.

По словам представителя власти, точный ущерб в ближайшее время оценят профильные службы, после чего будут приниматься решения по компенсациям. Развожаев добавил, что если городской бюджет не сможет самостоятельно возместить все затраты на восстановление, администрация Севастополя обратится за помощью в федеральные ведомства. В заключение губернатор Севастополя поблагодарил оперштаб, коммунальные службы и всех тех, кто участвует в ликвидации последствий шторма, за четкую и слаженную работу.

Ранее в этот же день стало известно, что в Севастополе введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за шторма, накрывшего города черноморского побережья. Кроме того, понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем для ряда организаций. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.