Гузеева раскрыла отношение к Харламову

Телеведущая Гузеева назвала Харламова талантливым и профессиональным человеком

Российская актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева назвала комика, резидента шоу Comedy Club Гарика Харламова талантливым и профессиональным человеком. Свое отношение к юмористу она раскрыла на премьерном показе фильма «Теща», передает NEWS.ru.

«Он мне дал столько любви, нежности, тепла и света. (...) Он очень талантливый и профессиональный человек. Он мне сын по возрасту. Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику», — высказалась Гузеева о Харламове.

Ранее Харламов прокомментировал слухи о конфликте с Гузеевой. Он заверил, что никогда не ссорился с телеведущей. При этом, как отметил юморист, на съемках «Тещи» у них с актрисой возникали недопонимания.

О том, что Гузеева и Харламов снялись вместе в фильме «Теща», стало известно 7 сентября. Комик и актриса сыграли зятя и тещу, которые многие годы недолюбливали друг друга.

Слухи о конфликте Гузеевой и Харламова возникли на фоне юмористических постов комика о телеведущей и участниках «Давай поженимся!». Однажды он пошутил, что хотел бы создать передачу «Давай разведемся!» и сменить имя на Гузея Ларисова. Телеведущая при этом признавалась, что Харламов «задолбал» ее своими подколами.