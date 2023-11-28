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08:10, 28 ноября 2023Россия

Володин отреагировал на закрытие Финляндией КПП на сухопутной границе с Россией

Володин: Финляндия, закрывая почти все КПП на границе, наказывает своих граждан
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Закрывая все контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией, Финляндия наказывает своих же граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на решение властей Финляндии, которые закрыли все КПП на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

«Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», — считает Володин.

По его данным, действия финнов могут стоит их стране около трех миллиардов евро. На западе Хельсинки столкнуться с другими проблемами, считает спикер Госдумы. Так, Финляндию ждет увеличение военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО, а также негативные последствия, связанные с антироссийскими санкциями.

Политик заявил, что в девяти странах Европы экономика уйдет в минус. Он привел в пример данные из публикации английской газеты The Guardian. В ней говорится, что около двух миллионов британских семей отключают холодильник или морозилку ради экономии денег, а каждая шестая в Англии семья уже воспользовалась услугами общественных теплых помещений, где можно согреться в период холодов.

В Финляндии после закрытия почти всех КПП на границе с Россией допускают, что могут полностью закрыть границы. Как заявила министр внутренних дел Мари Рантанен, это может случиться, если российские власти продолжат перевозить мигрантов в границе. Закрытие КПП на границе с Россией допускают также в Эстонии и Норвегии.

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      Анастасия Шейкина
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