Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:13, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Байдена призвали вынудить Украину пойти на переговоры с Россией

Responsible Statecraft: Байдену следует вынудить Киев пойти на переговоры с РФ
Джо Байден.

Джо Байден. . Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президенту США Джо Байдену следует вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией, к такому развитию ситуации призвало издание Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что Вашингтону недостаточно призывать Киев к переговорам за закрытыми дверями. Кроме того, неразумно откладывать дипломатические инициативы до следующих выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся почти через год, в надежде, что украинские войска и американская помощь продержатся так долго.

Автор статьи считает, что нет никаких реалистичных перспектив для улучшения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он полагает, что лучшим выходом для президента страны Владимира Зеленского станет прекращение огня и мирное урегулирование.

«Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России, включающий завоевание значительно большей украинской территории, поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Москвой», — заключило издание.

Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что Вашингтон в 2024 году не готов повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей о перемирии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Смешная, но опасная ситуация» Доброволец из Иордании в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка

      Полковник раскрыл последствия действий США на Украине

      Стало известно о планах продлить нацпроект «Культура» в России

      В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

      Стало известно о выгоде Норвегии от украинского конфликта

      В Италии высмеяли заявление Еврокомиссии о России

      Байдена призвали вынудить Украину пойти на переговоры с Россией

      «Реал Мадрид» победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

      Экс-офицер НАТО заявил о подготовке альянса к нейтралитету Украины

      Россиянам пообещали выплатить в декабре две пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости