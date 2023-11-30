Байдена призвали вынудить Украину пойти на переговоры с Россией

Responsible Statecraft: Байдену следует вынудить Киев пойти на переговоры с РФ

Президенту США Джо Байдену следует вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией, к такому развитию ситуации призвало издание Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что Вашингтону недостаточно призывать Киев к переговорам за закрытыми дверями. Кроме того, неразумно откладывать дипломатические инициативы до следующих выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся почти через год, в надежде, что украинские войска и американская помощь продержатся так долго.

Автор статьи считает, что нет никаких реалистичных перспектив для улучшения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он полагает, что лучшим выходом для президента страны Владимира Зеленского станет прекращение огня и мирное урегулирование.

«Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России, включающий завоевание значительно большей украинской территории, поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Москвой», — заключило издание.

Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что Вашингтон в 2024 году не готов повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей о перемирии.

