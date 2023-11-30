Раскрыта неожиданная польза фасоли
Фасоль — это один из немногих питательных продуктов, употребление которого в больших количествах помогает избежать переедания и, как следствие, приводит не к набору лишних килограммов, а к похудению. Эту неожиданную пользу фасоли диетолог Дестини Муди раскрыла изданию Eat This, Not That!.
Муди посоветовала регулярно есть фасоль, поскольку она богата клетчаткой, белком и множеством других питательных веществ. Кроме того, поскольку в этом продукте мало жиров и нет холестерина, он помогает нормализовать кровяное давление, снижает риск развития болезней сердца, инсульта и диабета второго типа, считает специалистка.
Бобовые можно и нужно включать в диету для похудения, так как они богаты магнием и витаминами группы B, которые участвуют в производстве энергии, нужной для активного образа жизни и сжигания калорий
Также Муди назвала фасоль отличным источником растительного белка, который способствует сохранению мышечной массы во время похудения. Кроме того, по словам диетолога, блюда из фасоли надолго сохраняют чувство сытости и помогают бороться с перееданием. Она объяснила, что это качество обеспечивает растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых. В желудке она смешивается с жидкостью, превращается в гель и увеличивает объем поступающей в кишечник пищи. Таким образом, заключила Муди, организму нужно больше времени на переваривание.
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