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11:01, 30 ноября 2023Забота о себе

Раскрыта неожиданная польза фасоли

Диетолог Муди посоветовала есть фасоль, чтобы избежать переедания

Фото: David Trinks / Unsplash

Фасоль — это один из немногих питательных продуктов, употребление которого в больших количествах помогает избежать переедания и, как следствие, приводит не к набору лишних килограммов, а к похудению. Эту неожиданную пользу фасоли диетолог Дестини Муди раскрыла изданию Eat This, Not That!.

Муди посоветовала регулярно есть фасоль, поскольку она богата клетчаткой, белком и множеством других питательных веществ. Кроме того, поскольку в этом продукте мало жиров и нет холестерина, он помогает нормализовать кровяное давление, снижает риск развития болезней сердца, инсульта и диабета второго типа, считает специалистка.

Бобовые можно и нужно включать в диету для похудения, так как они богаты магнием и витаминами группы B, которые участвуют в производстве энергии, нужной для активного образа жизни и сжигания калорий

Дестини Мудидиетолог
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Также Муди назвала фасоль отличным источником растительного белка, который способствует сохранению мышечной массы во время похудения. Кроме того, по словам диетолога, блюда из фасоли надолго сохраняют чувство сытости и помогают бороться с перееданием. Она объяснила, что это качество обеспечивает растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых. В желудке она смешивается с жидкостью, превращается в гель и увеличивает объем поступающей в кишечник пищи. Таким образом, заключила Муди, организму нужно больше времени на переваривание.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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      Екатерина Улитина
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