Раскрыта неожиданная польза фасоли

Диетолог Муди посоветовала есть фасоль, чтобы избежать переедания

Фасоль — это один из немногих питательных продуктов, употребление которого в больших количествах помогает избежать переедания и, как следствие, приводит не к набору лишних килограммов, а к похудению. Эту неожиданную пользу фасоли диетолог Дестини Муди раскрыла изданию Eat This, Not That!.

Муди посоветовала регулярно есть фасоль, поскольку она богата клетчаткой, белком и множеством других питательных веществ. Кроме того, поскольку в этом продукте мало жиров и нет холестерина, он помогает нормализовать кровяное давление, снижает риск развития болезней сердца, инсульта и диабета второго типа, считает специалистка.

Бобовые можно и нужно включать в диету для похудения, так как они богаты магнием и витаминами группы B, которые участвуют в производстве энергии, нужной для активного образа жизни и сжигания калорий Дестини Муди диетолог

Также Муди назвала фасоль отличным источником растительного белка, который способствует сохранению мышечной массы во время похудения. Кроме того, по словам диетолога, блюда из фасоли надолго сохраняют чувство сытости и помогают бороться с перееданием. Она объяснила, что это качество обеспечивает растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых. В желудке она смешивается с жидкостью, превращается в гель и увеличивает объем поступающей в кишечник пищи. Таким образом, заключила Муди, организму нужно больше времени на переваривание.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.