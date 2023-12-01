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10:27, 1 декабря 2023Спорт

Третьяк ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира-2025

Третьяк понадеялся, что сборная России по хоккею сможет выступить на Кубке мира

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос об участии российских хоккеистов в Кубке мира-2025. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк понадеялся, что сборная России по хоккею сможет выступить на турнире. «Пока не до конца все ясно. Поживем — увидим. Может, все изменится», — отметил он.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). В 2025 году в нем примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США.

Ранее 21 ноября директор Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш заявил, что россияне не примут участия в Кубке мира-2025. Причиной стало то, что многие федерации не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами.

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