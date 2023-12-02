Российский губернатор рассказал об обстреле со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ за минувшие сутки обстреляли одно село

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли только одно село — Щетиновка в Белгородском районе региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ в Щетиновке не было ни повреждений, ни пострадавших. Всего по населенному пункту были выпущены три артиллерийских снаряда.

Ранее белгородский губернатор сообщал, что интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ резко изменилась — за сутки она снизилась со 113 до 1 прилета.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.