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02:15, 2 декабря 2023Мир

Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года

Адвокат Трампа предложил отложить суд над политиком до 2029 года
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен до 2029 года в том случае, если политик выиграет выборы главы государства в 2024 году. Об этом заявил адвокат Трампа Стив Сэдоу, пишет издание Politico.

«С учетом верховенства (конституции) и его обязанностей как президента США, этот процесс вовсе не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе», — говорится в статье.

Под верховенством конституции защита Дональда Трампа подразумевает действующий в Штатах принцип. По нему интересы отдельных штатов должны уступать федеральным.

Защита политика также выступает резко против начала судебного процесса в августе 2024 года перед ноябрьскими выборами в США, указывая на то, что это будет «вмешательством в выборы».

В ноябре адвокаты политика заявили, что дело о вмешательстве в федеральные выборы 2020 года должно быть приостановлено до вынесения решения о том, защищает ли Дональда Трампа от предъявленных ему обвинений президентский иммунитет.

Трамп попросил окружного судью США Таню Чуткан приостановить все разбирательства по делу о выборах до тех пор, пока вопросы, поднятые в его ходатайстве о президентской неприкосновенности не будут полностью решены.

В частности, в судебных документах утверждается, что Дональд Трамп обладает иммунитетом от судебного преследования, поскольку его поведение в 2020 году находилось в пределах президентских обязанностей.

Сам политик ранее заявил, что не беспокоится обо всех обвинениях в свой адрес. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.

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      Марина Совина
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