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04:09, 2 декабря 2023Бывший СССР

В Днепропетровске произошли взрывы

В Днепропетровске произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в городе Днепропетровске (украинское название Днепр) в ночь на субботу, 2 декабря. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. 1 декабря в прибрежных районах города также звучали взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее стало известно о повреждении сразу нескольких заводов и предприятий в Херсоне.

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      Марина Совина
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