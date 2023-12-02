В Днепропетровске произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в городе Днепропетровске (украинское название Днепр) в ночь на субботу, 2 декабря. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в контролируемом киевскими властями городе Херсоне. 1 декабря в прибрежных районах города также звучали взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Ранее стало известно о повреждении сразу нескольких заводов и предприятий в Херсоне.