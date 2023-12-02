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16:44, 2 декабря 2023Мир

Захарова обвинила США в попустительстве антисемитизму и расовой нетерпимости

Захарова: США потворствуют нацизму, антисемитизму и расовой нетерпимости

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

США потворствуют нацизму, антисемитизму и расовой нетерпимости. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Фактически на лужайке перед Белым домом скандируют свои нацистские лозунги представители структуры, известной самым махровым антисемитизмом, юдофобией и прочими видами расовой нетерпимости и ненависти на национальной почве», — написала российский дипломат, комментируя проукраинскую демонстрацию в Вашингтоне.

Ранее Захарова связала антиеврейские беспорядки в Дагестане с украинскими спецслужбами. По ее словам, инцидент в аэропорту Махачкалы стал следствием спланированной Киевом провокации.

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      Глеб Бажуткин
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