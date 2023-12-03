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17:11, 3 декабря 2023Спорт

В РПЛ задумались о переносе матчей на следующий год из-за непогоды

Президент РПЛ Алаев допустил перенос матчей 18-го тура на следующий год

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев задумался о переносе матчей 18-го тура на следующий год. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Функционер допустил такое развитие событий из-за непогоды. «Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести матчи на весеннюю часть чемпионата», — заявил Алаев.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал проведение матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА при сильном снегопаде. Специалист назвал игру в подобных погодных условиях убийством футбола.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве 3 декабря. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

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      Алексей Гусев
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