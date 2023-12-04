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22:40, 4 декабря 2023Спорт

Карпин оценил критику на его заявление о дебилах

Тренер Карпин заявил, что не жалеет о сказанном после матча против ЦСКА

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил критику на его заявление о дебилах, решивших проводить матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА при сильном снегопаде. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что не жалеет о сказанном, и не понимает, за что его могут дисквалифицировать. «За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?» — задался вопросом он.

3 декабря Карпин раскритиковал проведение матча против ЦСКА. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он. После этого тренера захотели наказать.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве позднее в тот же день. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

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      Анастасия Борисова
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