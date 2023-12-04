Российским компаниям выдали план по продаже валюты

«Ведомости»: российские власти выдали компаниям инструкции по продаже валюты

Власти разработали механизм контроля продаж валютной выручки российскими экспортерами, что предусмотрено указом президента страны Владимира Путина от 11 октября. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с текстом инструкции, и собеседника, близкого к одной из компаний, пишут «Ведомости».

Выданный компаниям план предусматривает пять требований. Для начала они должны составить и утвердить график продаж, после чего обновлять его еженедельно. Также ежемесячно им придется раскрывать план управления активами и пассивами, то есть информацию о кредитах, изменении остатков на иностранных счетах и подобные сведения.

От экспортероов требуется сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам, определиться с тем, какие участники группы компаний будут продавать валюту, а также предоставлять отчеты о фактических объемах продаж.

Для каждого направления предусмотрена отдельная форма отчетности, документы по специальным стандартам надо будет отсылать в ЦБ или Росфинмониторинг. Один из собеседников издания отметил, что неопределенность возникает из-за требования включать в отчеты информацию о дочерних компаниях, но что под этим подразумевается, неизвестно.

Дело в том, что существуют два подхода, и если один из них прописан в Гражданском кодексе, то другой связан с правоприменительной практикой налоговых органов. Впрочем, другой собеседник напомнил, что Минфин пока не имеет полномочий разъяснять указ главы государства. Как только он их получит, определенность появится.

Еще одной проблемой они называют техническую сложность в составлении плана продажи валют, что далеко не всегда зависит от компании. В то же время, как отмечается в издании, новизна механизма предусматривает период адаптации.

Ранее издание писало, что из-за особенностей указа о продаже валютной выручки компании массово вынуждены имитировать продажи валютной выручки, то есть закупать валюту за рубежом и снова продавать ее на бирже. В результате бизнес теряет средства на двойной конвертации, а также рискует не вписаться в сроки.

Вместе с тем, как указывает правовое управление Госдумы, штрафовать за неисполнение нормативов пока невозможно, перед этим надо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).