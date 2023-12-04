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11:09, 4 декабря 2023Экономика

Российским компаниям выдали план по продаже валюты

«Ведомости»: российские власти выдали компаниям инструкции по продаже валюты

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Власти разработали механизм контроля продаж валютной выручки российскими экспортерами, что предусмотрено указом президента страны Владимира Путина от 11 октября. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с текстом инструкции, и собеседника, близкого к одной из компаний, пишут «Ведомости».

Выданный компаниям план предусматривает пять требований. Для начала они должны составить и утвердить график продаж, после чего обновлять его еженедельно. Также ежемесячно им придется раскрывать план управления активами и пассивами, то есть информацию о кредитах, изменении остатков на иностранных счетах и подобные сведения.

От экспортероов требуется сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам, определиться с тем, какие участники группы компаний будут продавать валюту, а также предоставлять отчеты о фактических объемах продаж.

Для каждого направления предусмотрена отдельная форма отчетности, документы по специальным стандартам надо будет отсылать в ЦБ или Росфинмониторинг. Один из собеседников издания отметил, что неопределенность возникает из-за требования включать в отчеты информацию о дочерних компаниях, но что под этим подразумевается, неизвестно.

Дело в том, что существуют два подхода, и если один из них прописан в Гражданском кодексе, то другой связан с правоприменительной практикой налоговых органов. Впрочем, другой собеседник напомнил, что Минфин пока не имеет полномочий разъяснять указ главы государства. Как только он их получит, определенность появится.

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Еще одной проблемой они называют техническую сложность в составлении плана продажи валют, что далеко не всегда зависит от компании. В то же время, как отмечается в издании, новизна механизма предусматривает период адаптации.

Ранее издание писало, что из-за особенностей указа о продаже валютной выручки компании массово вынуждены имитировать продажи валютной выручки, то есть закупать валюту за рубежом и снова продавать ее на бирже. В результате бизнес теряет средства на двойной конвертации, а также рискует не вписаться в сроки.

Вместе с тем, как указывает правовое управление Госдумы, штрафовать за неисполнение нормативов пока невозможно, перед этим надо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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      Платон Щукин
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