Появились подробности о массовом отравлении в Крыму

Shot: в крымском Укромном семья из семи человек отравилась в доме угарным газом

В селе Укромное в Симферопольском районе Крыма семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме. Подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как утверждает издание, четверых человек спасти не удалось, среди них двое детей. Еще троих граждан увезли в реанимацию.

О массовом отравлении рассказал сотрудникам полиции работодатель супруга, который приехал к нему, чтобы выяснить причину отсутствия на службе. По предварительным данным, вся семья находилась дома в будний день, поскольку праздновали день рождения матери.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого приводилась информация о том, что в Симферопольском районе Крыма 11 человек отравились неизвестным веществом.

Еще раньше в Кировской области 16 школьников были госпитализированы после того, как они пообедали пловом в школьной столовой. Пострадали дети в возрасте от семи до десяти лет. После инцидента в школе организовали проверку.