Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

Российские военные перерезали снабжение артемовско-соледарским силам ВСУ

Российские отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпуса, помощника командира отряда «Енисей» Алексея Селиванова.

Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского (украинское название — Хромово). Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ Алексей Селиванов Помощника командира отряда «Енисей»

По его словам, те украинские военные, которые находились в Артемовском или на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем.

Минобороны заявило о взятии Артемовского под контроль

2 декабря «Южная» группировка войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии взяла под контроль населенный пункт Артемовское, улучшив положение по переднему краю.

За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии Минобороны России

Также в Минобороны подчеркнули, что было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

ВСУ бежали при штурме Артемовского

4 декабря военнослужащие ВСУ бежали при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском.

В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики Минобороны России

В Минобороны России отметили, что бойцы ВСУ во время штурма бежали, бросая раненых военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Артемовское находится западнее Артемовска. Через этот населенный пункт во время боев за Артемовск проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, из-за чего за нее шли ожесточенные бои.

Зеленский пообещал продолжить контрнаступление зимой

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. Украинский лидер заявил, что украинская армия сможет захватить Артемовск и еще два города. При этом названия последних он решил оставить в секрете.