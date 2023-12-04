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21:47, 4 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта

Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ перейти к обороне из-за страха военного бунта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после провального контрнаступления отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране. О таком отчаянном шаге пишет Junge Welt.

«В военных кругах говорят о голосах неких "высокопоставленных военачальников", которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении "самоубийственного" наступления», — утверждается в материале.

Издание приходит к выводу, что решение Зеленского перейти к обороне является уступкой возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента.

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Еще одной проблемой для Зеленского в статье назвала возросшая популярность и общественное доверие главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. В этой связи офис президента начал попытки дискредитировать Залужного, пишет издание. Источники в Киеве не исключают вероятности скорого увольнения Залужного.

Ранее журнал The Economist сообщил, что опросы общественного мнения показывают снижение рейтинга доверия Зеленскому до 32 процентов. В то же время рейтинг Залужного вырос до 70 процентов.

До этого газета The Washington Post писала, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают.

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      Марина Совина
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