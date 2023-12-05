Культовая GTA снова возвращается. Что известно о шестой части легендарной серии?

Студия Rockstar Games опубликовала первый трейлер GTA VI

Студия Rockstar Games представила следующую часть серии Grand Theft Auto. Трейлер GTA VI выложили на YouTube-канал разработчиков.

Изначально трейлер планировали выложить 5 декабря в 17:00 по московскому времени. Однако ночью с 4 на 5 декабря трейлер в низком качестве слили в сеть, после чего Rockstar опубликовали официальный ролик.

«Это полный отстой. Я надеялся впервые посмотреть трейлер завтра с коллегами. Мне кажется, что мы заслужили этот момент. Я горжусь тем, что мы делаем», — написал старший геймплейный аниматор студии Хавьер Альтман.

О чем будет GTA VI

Действие игры развернется в Вайс-Сити и его пригороде в вымышленном штате США Леонида. За основу взяты реальные город Майами и штат Флорида. Этот город уже появлялся в GTA Vice City, однако для новой части он будет полностью переработан. Известно, что в игре будет самая большая карта за всю историю игр Rockstar.

В центре сюжета два главных героя Лусия и Джейсон, которые объединяются, чтобы «выбраться из передряги». По данным источников, сюжет будет напоминать историю о Бонни и Клайде. Как и в прошлой части, игрок сможет свободно переключаться между протагонистами. Также останутся возможности изменить одежду персонажей и внешний вид.

Grand Theft Auto VI продолжает наши стремления расширить границы возможного в захватывающих сюжетных играх с открытым миром Сэм Хаузер основатель Rockstar Games

По утверждению разработчиков, весь трейлер выполнен на движке игры. Это позволяет оценить качество графики и анимаций в GTA VI.

По заявлению разработчиков, игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК пока не заявлена. Ранее предполагалось, что игра выйдет в первой половине 2024 года. Прошлая часть серии — GTA V — вышла в сентябре 2013 года также исключительно на консолях. Версия для ПК стала доступна в апреле 2015 года.

Кадр: Rockstar Games / YouTube

Как Rockstar боролась с утечками

В сентябре 2022 года произошла крупнейшая утечка GTA VI, подлинность которой подтвердили в Rockstar. Общий размер утечки составил три гигабайта и включал 90 роликов и скриншотов из тестовой версии игры.

«Мы крайне разочарованы тем, что детали нашей следующей игры стали известны таким образом. Наша работа над следующей Grand Theft Auto будет продолжаться согласно плану, — говорилось в заявлении Rockstar после утечки. — Мы по-прежнему хотим создать игру, которая действительно сможет превзойти ваши ожидания».

Спустя несколько дней британская полиция задержала 17-летнего хакера, связанного с утечкой. Он утверждал, что получил данные, взломав рабочую переписку Rockstar. Также в полиции утверждали, что он связан со взломами других компаний, включая Uber и Nvidia.