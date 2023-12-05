Раскрыты подробности GTA VI

GTA VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в 2025 году

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive раскрыл подробности будущей игры серии GTA. Об этом сообщается на сайте компании.

В Take-Two подтвердили, что выход GTA VI ожидается в 2025 году. «Grand Theft Auto VI отражает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире», — отметили в компании. Также представители издателя рассказали, что тайтл выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

О том, появится ли игра на ПК, в Take-Two не уточнили. Релиз актуальной игры серии GTA V в сентябре 2013 года также состоялся только на приставках PlayStation 3 и Xbox 360. Выход адаптированной версии тайтла на ПК задержался до апреля 2015 года.

Также в Take-Two рассказали, что действие новой игры будет разворачиваться в вымышленном штате Леонида, в котором находятся Вайс-Сити и прочие города. Вайс-Сити был основной локацией в игре Grand Theft Auto: Vice City, которую Rockstar Games выпустила в 2002 году.

Ранее в сети появился официальный трейлер GTA VI. В ролике показали главных героев игры Лусию и Джейсона, которые объединят свои силы, чтобы решить какую-то проблему.