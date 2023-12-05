Футболист Лионель Месси признан спортсменом года по версии Time

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан спортсменом года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

В конце 2022-го форвард помог национальной команде выиграть чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. Летом этого года он заключил контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» и выиграл с ним Кубок лиг. Кроме того, в 2023-м аргентинец стал чемпионом Франции с ПСЖ.

Ранее Месси был назван лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo. На втором месте расположился форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

30 октября Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.