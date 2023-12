Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ

Захарова: Лавров адресовал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

Слова главы МИД России Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье были адресована фотографу от организации, объяснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Фрагмент выпуска она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания — Прим. «Ленты.ру».), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — рассказала Захарова.

Она также отметила, что западные страны использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема», пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова также напомнила, что с той же целью ряд журналистов создали фейк, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Лаврова, которая был сделана до официального заседания.

30 ноября Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please («Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции не было понятно, кому он адресовал эту реплику.

Во время пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском языке.

Встреча глав МИД ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Для участия Лаврова с СМИД ОБСЕ Северная Македония ненадолго отменила запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Лавров прилетел на заседание в Северную Македонию через Грецию, поскольку вместе с ним находилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Изначально маршрут был проложен через Болгарию, однако власти страны развернули самолет в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.