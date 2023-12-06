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16:48, 6 декабря 2023Спорт

Дочь Резцовой выступит за сборную Финляндии на Кубке мира по биатлону

Биатлонистка Виролайнен выступит на Кубке мира в составе сборной Финляндии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывшая российская биатлонистка Дарья Виролайнен выступит за сборную Финляндии на Кубке мира. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Финляндии.

Спортсменка вошла в состав команды на этапы в Хохфильцене и Ленцерхайде. Экс-россиянка ранее приняла участие в этапе Кубка IBU в Контиолахти, где заняла 26-е и 29-е места.

Дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Спортсменка имеет финское гражданство с 2021 года.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. На ее счету два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

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