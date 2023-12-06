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11:48, 6 декабря 2023Спорт

Костомаров одной фразой описал свою болезнь и ее последствия

Фигурист Роман Костомаров сравнил свою болезнь и ее последствия с концом света

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров одной фразой описал свою болезнь и ее последствия. Его слова приводит ТАСС.

Костомаров сравнил случившееся с ним с концом света. Фигурист отметил, что, когда был в коме, больше всего переживали его родные и близкие.

Костомаров заявил, что необходимость ампутации стала для него страшным ударом. «Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук», — поделился он, добавив, что ему помогла поддержка жены.

Ранее Костомаров признался, что не хотел жить в первые месяцы после госпитализации. Он также предположил, что справиться с болезнью ему помогла спортивная закалка.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. Костомаров продолжает активно тренироваться — занимается в спортивном зале и бассейне, играет в теннис — и надеется выйти на лед на коньках.

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