Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Перерыв
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Енисей
Сегодня
15:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1-й этап
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|15-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:58, 6 декабря 2023Спорт

Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

Главный тренер «Спартака» Абаскаль извинился за толчок игрока «Ахмата» Беришы
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал толчок игрока «Ахмата» Бернарда Беришы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (1:2), проходившего в Грозном. Его слова приводятся на сайте московского клуба.

«Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция», — заявил он. При этом Абаскаль добавил, что ситуация не красит футбол, и принес извинения.

На 35-й минуте встречи, прошедшей 3 декабря, Беришы сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счет. После этого автор паса побежал к скамейке запасных «Спартака» и двумя ногами прыгнул в сторону Абаскаля. Испанец в ответ обхватил футболиста двумя руками и бросил на газон.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил Абаскаля, а Бериша был наказан предупреждением. После этого между командами произошел конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

      На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости