Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

Главный тренер «Спартака» Абаскаль извинился за толчок игрока «Ахмата» Беришы

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал толчок игрока «Ахмата» Бернарда Беришы в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (1:2), проходившего в Грозном. Его слова приводятся на сайте московского клуба.

«Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция», — заявил он. При этом Абаскаль добавил, что ситуация не красит футбол, и принес извинения.

На 35-й минуте встречи, прошедшей 3 декабря, Беришы сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счет. После этого автор паса побежал к скамейке запасных «Спартака» и двумя ногами прыгнул в сторону Абаскаля. Испанец в ответ обхватил футболиста двумя руками и бросил на газон.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил Абаскаля, а Бериша был наказан предупреждением. После этого между командами произошел конфликт.