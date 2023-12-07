ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, 52-летний подозреваемый — гражданин Белоруссии — был задержан в Омской области и уже признался в том, что работал под контролем украинских спецслужб. Он получал указания от другого гражданина Белоруссии, который живет в Литве и также действует под контролем спецслужб Украины.

Подозреваемый в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Как рассказали в ФСБ, террорист забрал бомбы из тайника, привез их в Бурятию, а затем заложил на цистернах грузовых поездов. Целью теракта было разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры.

(Задержанный — прим. «Ленты.ру») совершил подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по БАМу в Республике Бурятия из сообщения ЦОС ФСБ России

ФСБ показала оперативное видео с задержанным за теракт на БАМе

ФСБ показала оперативное видео с признанием украинского агента в совершении терактов на БАМе. Запись публикует РИА Новости. На кадрах мужчина говорит, что его знакомый попросил привезти посылку за вознаграждение.

Ему объяснили, что там магнитные мины, которые надо установить для подрыва поездов и остановки движения на БАМе. Он доехал до Северобайкальска и заложил устройства, в результате чего произошли взрывы.

1 декабря следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Теракт») по факту взрывов на БАМе.

Организатором взрывов на БАМе называли СБУ

1 декабря источник американского телеканала CNN в украинских спецслужбах признался, что взрыв в Северомуйском тоннеле на БАМе — самом длинном железнодорожном тоннеле в России — был организован Службой безопасности Украины (СБУ).

Мысовой тоннель БАМа на участке Северобайкальск — Нижнеангарск Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По его словам, сотрудники СБУ выбрали данный объект, так как сочли его «единственным крупным железнодорожным сообщением между Россией и Китаем». Собеседник издания уточнил, что для диверсии использовались четыре взрывных устройства, их подорвали во время движения состава. Официально представители СБУ не комментировали произошедшее.

Взрыв — очередная успешная спецоперация СБУ источник в украинских оборонных ведомствах

Взрывы на БАМе начались вечером 29 ноября

Вечером 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по тоннелю загорелся вагон грузового поезда.

Всего в состав входили 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом. Затем на этом же участке произошел второй подрыв грузового поезда.

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Он двигался по объездному пути — четыре цистерны с топливом сгорели, еще две получили повреждения. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров. Возгорание подтвердила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По ее данным, в ликвидации последствий возгорания были задействованы восстановительные и пожарные поезда, при этом о пострадавших не сообщалось. Движение на перегоне Итыкит — Окусикан возобновилось 2 декабря — в 18:20 (по московскому времени) через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд.

Для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек, а также техника специального назначения.