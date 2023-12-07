Соседи Кивы рассказали о последней встрече с ним

Соседи убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Кивы видели его утром на прогулке

Соседи бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы по коттеджному поселку, где накануне нашли его тело с двумя огнестрельными ранениями головы, рассказали о последней встрече с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидца по имени Андрей, политика видели утром на прогулке. «Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком… Он живет в этом поселке, каждое утро гуляет по поселку», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что забор вокруг поселка, где проживал Кива, оказался не сплошным, в нескольких местах отсутствует ограждение и даже видны протоптанные местными жителями тропинки. При этом попасть на территорию поселка очень сложно.

Киву с огнестрельными ранениями нашли днем 6 декабря. Предполагается, что в него совершили несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Возбуждено уголовное дело.