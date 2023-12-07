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11:48, 7 декабря 2023Россия

В Совфеде отреагировали на расправу над Кивой

Сенатор Косачев назвал расправу над экс-нардепом Рады Кивой актом терроризма

Расправа над бывшим нардепом Украины Ильей Кивой является актом государственного терроризма. Об этом заявил сенатор Константин Косачев на заседании Совфеда, его цитирует ТАСС.

Тело бывшего депутата Верховной рады нашли в Подмосковье 6 декабря с огнестрельными ранениями. Случившееся подтвердили в Киеве и заявили, что такая судьба постигнет и других предателей Украины.

По словам Косачева, из открытых источников уже известно о причастности к расправе украинских военных. Он обвинил в случившемся власти Украины и заявил, что международное сообщество должно решительно осудить подобные действия.

Ранее очевидец сообщил, что коттеджный поселок, на территории которого было совершено преступление, хорошо охранялся. Попасть туда постороннему человеку практически невозможно, добавил он.

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      Алан Босиков
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