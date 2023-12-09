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00:13, 10 декабря 2023Спорт

Махачев назвал самый желанный бой

Россиянин Махачев рассказал, что мечтает о бое за второй чемпионский пояс UFC

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал самый желанный поединок. Его слова приводит «Чемпионат».

«Бой мечты — за второй пояс. Это то, что меня на данный момент мотивирует», — заявил он. Махачев добавил, что хотел бы защитить оба пояса до окончания карьеры.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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