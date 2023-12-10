Путин высказался о грамотных действиях Российской армии

Путин заявил, что Вооруженные силы России действуют грамотно в ходе СВО

Президент России Владимир Путин заявил в рамках беседы с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) действуют грамотно в ходе специально военной операции (СВО). Фрагмент эфира телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

«Все грамотнее и грамотнее, это очевидно», — высказался Путин о действиях ВС РФ. Российский лидер также отметил, что и российская оборонная промышленность набирает обороты.

В ходе общения с Героями России в Кремле Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию. «Ничего не получится у них. Никогда», — констатировал президент.

Кроме того, российский лидер назвал украинские власти придурками и неонацистами. Путин также отметил, что поразился подвигами бойцов на специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны.

