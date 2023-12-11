ChatGPT стал более ленивым из-за отсутствия очередного обновления

Компания OpenAI признала проблемы чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается в X организации.

В начале декабря на Reddit стал популярным пост пользователя под ником BeauRR, собравший отзывы о ChatGPT, согласно которым чат-бот стал «более ленивым». «Больше времени уходит на объяснение, чем я могу сделать самостоятельно», — сообщил пользователь под ником Unforgettabro. «Я тоже заметил, что если я попрошу его дать более подробный ответ, чат-бот отвечает кратко», — подтвердил наличие проблемы посетитель под ником 0RGASMIK.

Публикация собрала почти 200 комментариев за неделю, на жалобы отреагировали представители OpenAI, отвечающие за разработку чат-бота. В компании ответили, что не обновляли модель GPT4 с 11 ноября и отсутствие апдейта «явно не намеренно». «Поведение модели может быть непредсказуемым, и мы пытаемся это исправить», — заключили специалисты.

Журналисты издания MSPowerUser отметили, что вызванные отсутствием обновления проблемы наверняка должны заметить не только пользователи ChatGPT, но и других чат-ботов, созданных на базе GPT4.

В начале декабря специалисты Университета Лонг-Айленд выяснили, что популярный чат-бот ChatGPT может давать неточные данные на связанные с медициной запросы. Авторы исследования отметили, что проблема, вероятно, связана с бесплатной версией сервиса, который не обновляли с сентября 2021 года.