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19:25, 11 декабря 2023Ценности

Девушка получила в подарок украшение из крови возлюбленного и поделилась опытом

Кадр: видео Daniela Manzano

Жительница Нью-Йорка Даниэла Мансано получила в подарок украшение из крови возлюбленного Николаса Ван Шурома и поделилась опытом. На соответствующую историю обратили внимание журналисты New York Post.

27-летняя девушка, являющаяся поклонницей готической эстетики, сообщила, что захотела получить данное изделие после просмотра фильма о необычном ювелире. «Когда я, наконец, получила его на свой день рождения, я была так взволнована — он прекрасен, камера даже не передает его должным образом. Кровь вызывает у некоторых людей тошноту, но для меня это сентиментально», — заявила она.

При этом Мансано продемонстрировала украшение, которое представляло собой цепь серебристого цвета и кулон в виде сердца с кровью ее избранника внутри.

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Кроме того, как рассказала героиня материала, показав в сети изделие, она подверглась массовой критике. «Один человек обвинил меня в том, что я влияю на молодых девушек и убеждаю их, чтобы они прокляли своих парней с помощью крови. Кто-то сказал, что я собираюсь проклясть всю его родословную, хотя я не собиралась этого делать», — призналась она.

Однако Мансано заключила, что данная подвеска стала ее любимым аксессуаром, а на негативные комментарии в свой адрес она не реагирует.

В июне мужчина два месяца делал копию сумки Hermès за миллионы рублей ради возлюбленной. Ввиду того что пара не могла себе позволить такую покупку, Суэй нашел в сети чертежи нужной сумки и просмотрел видеоуроки по созданию подобных изделий, чтобы ее повторить.

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      Екатерина Ештокина
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