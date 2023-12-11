За владельцами iPhone следили с помощью клавиатуры

Certo: за пользователями iPhone стали следить с помощью сторонней клавиатуры

Хакеры нашли способ слежки за владельцами смартфонов Apple через сторонние клавиатуры. Об этом сообщает издание PhoneArena.

О проблеме узнали специалисты британской компании Certo Software. Эксперты выяснили, что киберперступники продавали пользователям, которые хотели следить за своими друзьями, знакомыми или другими людьми, вредоносные приложения. Программы позволяли установить на iPhone стороннюю клавиатуру, которая сохраняла все введенные текстовые данные и отправляла их заинтересованным лицам.

Специалисты отметили, что Apple обычно не пропускает подобные приложения в App Store. Поэтому злоумышленники устанавливают ПО через TestFlight — сервис для разработчиков, предназначенный для тестирования приложений и не требующий их размещения в App Store. Стоимость услуги составляет 30 долларов, или около 2,7 тысяч рублей.

Авторы отчета отметили, что для установки вредосного приложения необходимо получить доступ к устройству пользователя, за которым ведется слежка. Эксперты посоветовали обладателям iPhone проверить свои девайсы и удалить все неизвестные сторонние клавиатуры. Найти их можно в разделе «Клавиатура» в настройках iPhone.

Ранее Apple подтвердила, что власти некоторых стран запрашивали у компании данные об уведомлениях, которые приходят на iPhone. В уведомлениях редко содержится конфиденциальная информация, но из этих данных шпионящая сторона может извлечь определенную выгоду.