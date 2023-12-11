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18:33, 11 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали об изменении цен на хлеб и майонез

Цены на хлеб и майонез в России не вырастут после подорожания яиц

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подорожания хлеба, майонеза и колбасы вслед за ростом стоимости яиц в России не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отраслевых ассоциаций.

Специалисты заявили, что серьезного изменения цен на указанные продукты не будет, поскольку доля яиц в себестоимости невелика. Например, в рецептуре майонеза на сухие желтки приходится только пять процентов объема, а при производстве вареных колбасных изделий и полуфабрикатов они занимают два-три процента.

Директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) Екатерина Лучкина, в свою очередь, рассказала, что некоторые из ее коллег фиксируют сложности с закупкой яичного порошка на фоне превышения спроса над предложением. По ее словам «стабилизация ситуации ожидается после Нового года».

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента. Такую тенденцию объяснили в том числе инфляцией, влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри страны.

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 19 декабря завершить анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны, чтобы в дальнейшем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции.

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      Дмитрий Воронин
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