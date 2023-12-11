Стало известно о готовящейся аварийной посадке самолета Ан-12 в регионе России

«112»: самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По его данным, воздушное судно, которое вылетело из Нижневартовска, должно аварийно сесть в аэропорте Хурба в Хабаровском крае. На его борту находятся восемь членов экипажа. Информацию о подготовке к аварийной посадке подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.

Почти неделей ранее, 5 декабря, другой Ан-12 также приготовился к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Воздушное судно благополучно приземлилось, на его борту находились восемь человек. Предварительной причиной нештатной ситуации назвали отказ триммера руля управления.

До этого в российском военно-транспортном самолете Ан-12 во время полета загорелась кабина. Экипаж борта, следовавшего по маршруту из Сызрани в Санкт-Петербург, доложил диспетчерам о задымлении, находясь над Самарской областью. Причиной задымления стало замыкание проводки.